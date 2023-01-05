Росіяни влаштовують провокації біля херсонських островів. У ЗСУ пояснили, чи є загроза

За його словами, росіяни у Херсонській області зараз лише готуються до оборони. Підготовку до наступальних дій поки не фіксують. Проте окупанти намагаються спровокували захисників провокаціями на островах поблизу Херсона.

"Єдине, як діє противник - це окремі невеликі диверсійно-розвідувальні групи здійснюють спроби рухів в акваторії Дніпра, поблизу островів або на самих островах біля Херсона. З метою здійснити якісь спроби перевірки на міцність наших захисників, а також ведення певних спостережень", - сказав Єрін.

Він зазначив, що такі провокації ворог влаштовує не щодня, а українські бійці швидко реагують на дії окупантів.

"Час від часу вони (провокації - ред.) відбуваються. Сказати, що вони носять постійний, регулярний характер не можна. Бувають дні, коли таких вилазок не відбувається, а бувають дні, коли по декілька разів. Як правило, в окремих погодних умовах, коли є туман чи інші природні обставини, які перешкоджають більш широкому спостереженню", - пояснив речник.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися кадри, як український військовий встановлює прапор на Великому Потьомкінському острові.

Пізніше речник сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін пояснив, що всі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні", а говорити про їхнє звільнення ще зарано.

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