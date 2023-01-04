ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона: військові відповіли

Новость на русском →
Середа 04 січня 2023 16:20
Чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона: військові відповіли Ілюстративне фото: військові розповіли, чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Всі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні" і говорити про їхню деокупацію ще зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-офіцера сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"Що стосується острова (Великий Потьомкінський - ред.), то я скажу так. В даний час всі острови знаходяться в "сірій зоні", ніким не контрольованій. Наші військові намагаються проходити на ці острови і здійснювати певні заходи в рамках операцій, але говорити про контроль над островами - неможливо. Ці острови не є плацдармом, який потрібно утримувати на довгострокову перспективу", - зазначив Єрін.

За його словами, встановити контроль над островами під Херсоном можна буде лише після того, як ЗСУ звільнять від росіян протилежний берег. Зараз деокупація островів не дуже доцільна, тому що вони прострілюються і будь-які скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені.

Нагадаємо, раніше у мережі розповсюдили відео, на якому український військовий встановив прапор нашої країни на Великому Потьомкінському острові.

Пізніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що говорити про повне звільнення острова Великий Потьомкінський ще зарано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет