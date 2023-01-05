Россияне устраивают провокации возле херсонских островов. В ВСУ объяснили, есть ли угроза

По его словам, россияне в Херсонской области сейчас только готовятся к обороне. Подготовку к наступательным действиям пока не фиксируют. Однако оккупанты пытаются спровоцировать защитников провокациями на островах вблизи Херсона.

"Единственное, как действует противник - это отдельные небольшие диверсионно-разведывательные группы предпринимают попытки движений в акватории Днепра, вблизи островов или на самих островах возле Херсона. С целью предпринять какие-то попытки проверки на прочность наших защитников, а также ведение определенных наблюдений", - сказал Ерин.

Он отметил, что такие провокации враг устраивает не каждый день, а украинские бойцы быстро реагируют на действия оккупантов.

"Время от времени они (провокации - ред.) происходят. Сказать, что они носят постоянный, регулярный характер нельзя. Бывают дни, когда таких вылазок не происходит, а бывают дни, когда по несколько раз. Как правило, в отдельных погодных условиях, когда есть туман или другие природные обстоятельства, препятствующие более широкому наблюдению", - объяснил спикер.

Напомним, недавно в сети появились кадры, как украинский военный устанавливает флаг на Большом Потемкинском острове.

Позже спикер сил обороны Таврического направления Евгений Ерин объяснил, что все острова возле Херсона сейчас находятся в "серой зоне", а говорить об их увольнении еще рано.

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