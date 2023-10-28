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Росіяни вкрили вогнем Херсонську область, двоє людей отримали поранення

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли Іванівку Херсонської області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Терористи завдали удару по населеному пункту біля 12:30. 

Внаслідок обстрілів поранення отримали: 

  • 40-річний чоловік; 
  • 60-річна жінка. 

"Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - додає ОВА. 

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 27 жовтня, російські терористи здійснили 90 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території регіону. По Херсону "прилетіло" 20 снарядів. 

"Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазини у Херсоні", - розповідає голова ОВА Олександр Прокудін. 

Внаслідок російської агресії отримали поранення 11 людей. 

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