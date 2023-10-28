RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне укрыли огнем Херсонскую область, два человека получили ранения

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Террористы нанесли удар по населенному пункту около 12:30. 

В результате обстрелов ранения получили: 

  • 40-летний мужчина; 
  • 60-летняя женщина. 

"Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - добавляет ОВА. 

Ситуация в Херсонской области 

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 27 октября, российские террористы совершили 90 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории региона. По Херсону "прилетело" 20 снарядов. 

"Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском районе. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазины в Херсоне", - рассказывает председатель ОВА Александр Прокудин. 

В результате российской агрессии получили ранения 11 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияХерсонская область