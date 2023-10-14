Росіяни вкрили вогнем Берислав Херсонської області, є загибла

Російські терористи зранку атакували Берислав Херсонської області. Влучили по приватному будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна
"Близько 6 ранку армія Росії вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка", - пише Прокудін.
За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
За словами Прокудіна, протягом минулої доби, 13 жовтня, терористи здійснили 117 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Зокрема по адміністративному центру ворог випустив 32 снаряди.
Терористи поцілили у:
Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 5 отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.