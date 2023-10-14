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Россияне накрыли огнем Берислав Херсонской области, есть погибшая

Фото: россияне накрыли огнем Берислав Херсонской области, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы с утра атаковали Берислав Херсонской области. Попали по частному дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Около 6 утра армия России ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина", – пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки, 13 октября, террористы совершили 117 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. В частности, по административному центру враг выпустил 32 снаряда.

Террористы нанесли удары по:

  • жилым кварталам населенных пунктов области;
  • зданию учебного заведения, предприятию и территории инженерного сооружения в Херсонском районе;
  • библиотеке и предприятию в Херсоне.

В результате обстрелов погиб человек, еще 5 получили ранения.

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