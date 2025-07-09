Росіяни вкотре обстріляли вокзал у Херсоні: є руйнування

Удари РФ по вокзалу у Херсоні

Нагадаємо, Росія вже неодноразово завдавала ударів по залізничному вокзалі у Херсоні.

Так, 18 травня російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничний вокзал.

Перед цим, 8 травня, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.

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