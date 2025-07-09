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Росіяни вкотре обстріляли вокзал у Херсоні: є руйнування

Фото: росіяни вкотре обстріляли вокзал у Херсоні (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у середу, 9 липня, вкотре обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю багажного відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент обстрілу в укритті вокзалу знаходилося 8 людей, потерпілих серед них немає. 

"Усі поїзди в регіоні - за розкладом", - додали в УЗ.

Удари РФ по вокзалу у Херсоні

Нагадаємо, Росія вже неодноразово завдавала ударів по залізничному вокзалі у Херсоні.

Так, 18 травня російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничний вокзал.

Перед цим, 8 травня, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.

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ХерсонВійна в Україні