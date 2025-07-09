Россияне в очередной раз обстреляли вокзал в Херсоне: есть разрушения

"Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет.

"Все поезда в регионе - по расписанию", - добавили в УЗ.