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Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні: фото наслідків

Росія, Неділя 18 травня 2025 20:44
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Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні: фото наслідків Фото: окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні (t.me/khersonskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено залізничний вокзал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА та "Укрзалізницю".

"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", - повідомили в адміністрації.

Як виявилось, під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Проте ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари", - повідомили в ОВА.

В "Укрзалізниці" розповіли, що росіяни здійснили черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона.

"Пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу", - заявили в УЗ.

Як повідомили співробітники "Укрзалізниці", після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва.

"Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу. Рух всіх інших поїздів - за графіком", - підсумували в УЗ.

Обстріл Херсону

Зауважимо, що це не перший удар по місту, адже раніше сьогодні у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.

Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.

До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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