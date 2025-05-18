Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА та " Укрзалізницю ".

"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", - повідомили в адміністрації.

Як виявилось, під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Проте ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари", - повідомили в ОВА.

В "Укрзалізниці" розповіли, що росіяни здійснили черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона.

"Пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу", - заявили в УЗ.

Як повідомили співробітники "Укрзалізниці", після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва.

"Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу. Рух всіх інших поїздів - за графіком", - підсумували в УЗ.