Росіяни вивозять залишки Авдіївського коксохіму на лом, - ЦНС

Російські загарбники після окупації Авдіївки (Донецька область) продовжують знищувати інфраструктуру міста, зокрема займаються "промисловим" мародерством. Ворог розпочав вивозити на метал устаткування розбитого ним місцевого коксохімічного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що російські окупанти вивозять лом з залишків коксохімічного заводу до порту Маріуполя.

За даними Центру, "реалізацією" конструкцій Авдіївського коксохіму займаються підконтрольні ватажку терористичного угруповання "ДНР" компанії.

"Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки Дениса Пушиліна", - йдеться в публікації ЦНС.

У Центрі наголошують, що колаборанти, які грабують залишки знищеної російськими окупантами Донецької області "в будь-який момент отримають рахунок від Руху Опору".

Довідка: ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) розташований у місті Авдіївці Донецької області. Підприємство випускало 31 вид продукції, основним із яких є доменний кокс для металургії.

Згідно з відкритими даними, частку АКХЗ припадало до 23% виробництва доменного коксу в Україні. АКХЗ постачало продукцію на українські підприємства, та експортувало до різних країн світу.

Під час масових атак російських окупантів, зокрема з осені минулого року, територія заводу постійно потрапляла під ворожі обстріли та авіаудари.

Бої за Авдіївку та окупація міста

Нагадаємо, війська РФ розпочала масований наступ на Авдіївку на початку жовтня 2023 року. Місто зазнало сильних обстрілів та повітряних ударів, зокрема із використанням керованих авіабомб, які ворог скидав на населений пункт десятками на день. Важкі бої за Авдіївку тривали до кінця лютого поточного року.

Так, 16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Пізніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення.

Додамо, за словами Тарнавського, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції ворожі втрати склали понад 47 тисяч солдатів.