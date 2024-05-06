Россияне вывозят остатки Авдеевского коксохима на лом, - ЦНС

Российские захватчики после оккупации Авдеевки (Донецкая область) продолжают уничтожать инфраструктуру города, в частности, занимаются "промышленным" мародерством. Враг начал вывозить на металл оборудование разбитого им местного коксохимического завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Отмечается, что российские оккупанты вывозят лом из остатков коксохимического завода в порт Мариуполя.

По данным Центра, "реализацией" конструкций Авдеевского коксохима занимаются подконтрольные главарю террористической группировки "ДНР" компании.

"Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина", - говорится в публикации ЦНС.

В Центре подчеркивают, что коллаборанты, которые грабят остатки уничтоженной российскими оккупантами Донецкой области "в любой момент получат счет от Движения Сопротивления".

Справка: ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) расположен в городе Авдеевке Донецкой области. Предприятие выпускало 31 вид продукции, основным из которых является доменный кокс для металлургии.

Согласно открытым данным, на долю АКХЗ приходилось до 23% производства доменного кокса в Украине. АКХЗ поставляло продукцию на украинские предприятия и экспортировало в разные страны мира.

Во время массированных атак российских оккупантов, в том числе с осени прошлого года, территория завода постоянно подвергалась вражеским обстрелам и авиаударам.

Бои за Авдеевку и оккупация города

Напомним, войска РФ начали массированное наступление на Авдеевку в начале октября 2023 года. Город подвергся сильным обстрелам и воздушным ударам, в том числе с использованием управляемых авиабомб, которые враг сбрасывал на населенный пункт десятками в день. Тяжелые бои за Авдеевку продолжались до конца февраля текущего года.

Так, 16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Позже главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Силы обороны вышли из города для избежания окружения.

Добавим, по словам Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции вражеские потери составили более 47 тысяч солдат.