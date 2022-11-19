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Росіяни вивозять з ОРЛО до Чечні "важких" підлітків на військове "перевиховання"

Фото: росіяни вивозять з ОРЛО до Чечні "важких" підлітків на військове "перевиховання" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У окупованій Луганській області росіяни посилили перевірки місцевих. Також вони відправляють "важких" підлітків до Чечні на так зване "військово-патріотичне виховання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"У Денежниковому посилили перевірки місцевих. Це сталося після 15 листопада, коли в результаті вогневого ураження району зосередження противника, росіяни втратили близько 50 осіб загиблими та пораненими", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, як стало відомо ОВА із відкритих джерел, до Чеченської Республіки прибули 200 "важких" підлітків із різних суб'єктів Росії.

"А також з так званої "ЛНР", які перебувають на обліку у відповідних органах", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим роздача повісток триває у Новопскові, у першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають паспорт так званої "ЛНР", бо перебувають на обліку в росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

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