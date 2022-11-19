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Россияне вывозят из ОРЛО в Чечню "трудных" подростков на военное "перевоспитание"

Фото: россияне вывозят из ОРЛО в Чечню "трудных" подростков на военное "перевоспитание" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированной Луганской области россияне ужесточили местные проверки. Также они отправляют "трудных" подростков в Чечню на так называемое "военно-патриотическое воспитание".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

"В Денежниково ужесточились проверки местных. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными", - говорится в сообщении.

Между тем, как стало известно ОВА из открытых источников, в Чеченскую Республику прибыли 200 "трудных" подростков из разных субъектов России.

"А также из так называемой "ЛНР", состоящей на учете в соответствующих органах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем раздача повесток продолжается в Новопскове, в первую очередь, получают их те мужчины, у которых есть паспорт так называемой "ЛНР", поскольку они находятся на учете у россиян.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

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