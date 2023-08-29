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Росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої до Челябінська

Фото: росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої до Челябінська (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої, що у Донецькій області, до Челябінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Мова йде про школярів, вивозять через неможливість очного навчання й відмову від дистанційного. Однак дітей вирішили вивозити не до Донецька, а у Челябінськ, який знаходиться більше ніж за 2000 кілометрів від Ясинуватої.

За даними ЦНС, ціль такої "евакуації" - подальша асиміляція дітей, їх вивозять без батьків, але під наглядом "кураторів". При цьому батьки можуть "виїхати за бажанням".

Як повідомив мер Ясинуватої Дмитро Шевченко, частина школярів розпочне навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області.

РФ викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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