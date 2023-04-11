Росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до РФ на "освітні програми"

Росіяни організували так звані "освітні програми" для дітей з тимчасово окупованих територій. Ціль таких навчань - пропаганда і асиміляція молодого покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація й надалі проводить політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Для цього росіяни активно промивають мізки дітям на ТОТ, що є ознакою геноциду, адже така політика спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, ворог запустив додаткові "фонди", які будуть займатись вивезенням дітей з регіону до РФ на так звані "освітні програми".

"Одним з таких фондів є "Дети Донбасса", куратором якого є сенатор Ради Федерації Дар’я Лантратова. Також до вивезення дітей й подальшої промивки мізків долучились фонди "Моя родословная" та "Фонд помощи детям имени Примакова". Перший саме й був створений для ідеологічної обробки й просування росропаганди", - вказано в повідомленні.