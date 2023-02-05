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Росіяни вивозять дітей з Луганської області до Карелії, - ЦНС

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Луганська область, Неділя 05 лютого 2023 07:07
Росіяни вивозять дітей з Луганської області до Карелії, - ЦНС Фото: росіяни збираються вивезти дітей з ТОТ в Карелію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни збираються відправити дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області в Карелію на "курорт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там зазначають, що на цьому тижні відбулась зустріч голови зборів республіки Карелія Еліссана Шандаровича та голови так званої “народної ради” на ТОТ Луганської області Денисом Мірошниченко.

"Одним із ключових питань було направлення на "відпочинок" та "оздоровлення" дітей з окупованої Луганщини на "прекрасні курорти" Карелії. Зважаючи на те, яким чином росіяни "відпочивають" у полярних широтах це аж ніяк не сприяє оздоровленню", - розповіли у ЦНС.

В Центрі застерігають, що такі заходи можуть мати моторошні наслідки, так як останнім часом з’являється все більше свідчень щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми.

Нагадаємо, що російські окупанти масово вивозять українських дітей до Москви, Ростова, інших великих міст та обласних центрів РФ, аби переконати їх, що у Росії на них очікує щасливе майбутнє.

Нагадаємо, що у грудні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.

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