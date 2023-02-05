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Россияне вывозят детей из Луганской области в Карелию, - ЦНС

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Луганская область, Воскресенье 05 февраля 2023 07:07
Россияне вывозят детей из Луганской области в Карелию, - ЦНС Фото: россияне собираются вывезти детей из ТОТ в Карелию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне собираются отправить детей с временно оккупированных территорий Луганской области в Карелию на "курорт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Там отмечают, что на этой неделе состоялась встреча главы собрания республики Карелия Элиссана Шандаровича и председателя так называемого народного совета на ВОТ Луганской области Денисом Мирошниченко.

"Одним из ключевых вопросов было направление на "отдых" и "оздоровление" детей из оккупированной Луганщины на "прекрасные курорты" Карелии. Учитывая, каким образом россияне "отдыхают" в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению", - рассказали в ЦНС.

В Центре предостерегают, что такие меры могут иметь жуткие последствия, так как в последнее время появляется все больше свидетельств похищений несовершеннолетних и торговли людьми.

Напомним, что российские оккупанты массово вывозят украинских детей в Москву, Ростов, другие крупные города и областные центры РФ, чтобы убедить их, что в России их ожидает счастливое будущее.

Напомним, что в декабре оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровления" детей.

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