Россияне вывозят детей из Луганской области в Карелию, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Там отмечают, что на этой неделе состоялась встреча главы собрания республики Карелия Элиссана Шандаровича и председателя так называемого народного совета на ВОТ Луганской области Денисом Мирошниченко.

"Одним из ключевых вопросов было направление на "отдых" и "оздоровление" детей из оккупированной Луганщины на "прекрасные курорты" Карелии. Учитывая, каким образом россияне "отдыхают" в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению", - рассказали в ЦНС.

В Центре предостерегают, что такие меры могут иметь жуткие последствия, так как в последнее время появляется все больше свидетельств похищений несовершеннолетних и торговли людьми.