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Росіяни вивозять дітей із тимчасово окупованих територій України через Білорусь

Фото: Росіяни вивозять дітей із тимчасово окупованих територій України через Білорусь (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росія використовує Білорусь для прихованої депортації дітей із тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Укрінформу.

За словами омбудсмена, росіяни завжди складають списки дітей, вивезених до РФ.

"Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі. За моєю інформацією, вони постійно становлять нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій та Луганській областях, які будуть вивезені через територію Білорусі у РФ", - заявив він.

Таким чином, вважає уповноважений, росіяни можуть приховати інформацію, що діти перебувають саме у Росії.

"Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини - це копітка робота. Нам потрібно встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно", - пояснив Лубинець.

Омбудсмен вважає, що кількість викрадених Росією дітей на території Білорусі може сягати тисячі. Але вони, на його думку, там перебувають тимчасово. Адже Білорусь - це проміжний пункт.

Викрадення дітей Росією

З початку повномасштабної війни Росія систематично вивозить українських дітей до окупованого Криму, Білорусі чи віддалених регіонів Росії.

Раніше ми повідомляли, що через незаконну депортацію дітей, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини до РФ Марію Львову-Бєлову.

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