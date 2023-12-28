Россияне вывозят детей со временно оккупированных территорий Украины через Беларусь

По словам омбудсмена, россияне всегда составляют списки детей, вывезенных в РФ.

"Мы фиксируем новую системную проблему, когда россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси. По моей информации, они постоянно составляют новые списки детей, сейчас находящихся на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, которые будут через территорию Беларуси вывезены в РФ", - заявил он.

Таким образом, считает уполномоченный, россияне могут скрыть информацию, что дети находятся именно в России.

"То есть установление факта депортации и верификация ребенка - это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привез на территорию РФ. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно" ", – объяснил Лубинец.

Омбудсмен считает, что количество похищенных Россией детей на территории Беларуси может достигать тысячи. Но они, по его мнению, там находятся временно. Ведь Беларусь - это промежуточный пункт.

Похищение детей Россией

С начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России.

Ранее мы сообщали, что из-за незаконной депортации детей, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.