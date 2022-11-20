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Росіяни вивезли сотні колаборантів з Херсонської та Запорізької областей в Крим

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Україна, Неділя 20 листопада 2022 15:43
Росіяни вивезли сотні колаборантів з Херсонської та Запорізької областей в Крим Фото: росіяни вивозять своїх посіпак до Криму разом з їхніми родинами (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей півтисячі колаборантів разом з членами їхніх родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Усі зрадники втекли під проводом загарбників до Криму, де їх розселили у двох пансіонатах Севастополя. Більшість з них переховуються на півострові від кримінальної відповідальності.

"Проте ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння", - наголошує Центр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.

Колаборанти у Каховці Херсонської області оголосили так звану "евакуацію". Зрадники закликають жителів виїхати до Краснодарського краю Росії.

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