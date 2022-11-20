Росіяни вивезли сотні колаборантів з Херсонської та Запорізької областей в Крим
Окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей півтисячі колаборантів разом з членами їхніх родин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Усі зрадники втекли під проводом загарбників до Криму, де їх розселили у двох пансіонатах Севастополя. Більшість з них переховуються на півострові від кримінальної відповідальності.
"Проте ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння", - наголошує Центр.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.
Колаборанти у Каховці Херсонської області оголосили так звану "евакуацію". Зрадники закликають жителів виїхати до Краснодарського краю Росії.
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