Россияне вывезли сотни коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей в Крым

Оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей полтысячи коллаборантов вместе с членами их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Все предатели скрылись под руководством захватчиков в Крыму, где их расселили в двух пансионатах Севастополя. Большинство из них скрываются на полуострове от уголовной ответственности.

"Однако никто из предателей не уйдет от ответственности за свои деяния", - отмечает Центр.