Росіяни вивезли ще майже 300 українських дітей у "кадетський корпус" Калмикії, - ЦНС

Зазначається, що дітей доправили до "казачого кадетського корпусу" у республіці Калмикія.

"До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей", - додали у ЦНС.

Центр пояснює, що таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою.

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.