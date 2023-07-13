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Россияне вывезли еще почти 300 украинских детей в "кадетский корпус" Калмыкии, - ЦНС

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 15:14
Россияне вывезли еще почти 300 украинских детей в "кадетский корпус" Калмыкии, - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В течение июля оккупанты вывезли около 280 детей из Антрацитовского района Луганской области на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что детей доставили в "казачий кадетский корпус" в республике Калмыкия.

"До конца лета оккупанты планируют вывезти всего около 500 украинских детей", - добавили в ЦНС.

Центр объясняет, что таким образом, россияне не только похищают детей с временно оккупированных территорий, но и зомбируют их агрессивной пропагандой.

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.

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