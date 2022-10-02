Росіяни вивезли до Підмосков’я ще 76 дітей-сиріт з Луганської області, - Гайдай

"Ще 76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх у РФ, розташованих у Московській області. Наразі чотири регіони Росії мають прийняти їх у складі сімейних груп", - написав Гайдай.

За його словами, загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах так званої "ЛНР", готуються до "передачі під опіку" до російських родин.

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових. Що буде із цим питанням у так званій "ЛНР" росіянам байдуже - розуміють, що на Луганщині вони тимчасово", - додав Гайдай.

Нагадаємо, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на початок вересня, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей.

Детальніше про те, навіщо росіяни вивозять дітей з України та що їх чекає у РФ після депортації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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