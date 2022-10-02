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Россияне вывезли в Подмосковье еще 76 детей-сирот из Луганской области, - Гайдай

Фото: россияне вывезли в Подмосковье еще 76 детей-сирот из Луганской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты продолжают вывозить в Россию детей-сирот из оккупированной Луганской области. Только недавно в Подмосковье россияне доправили еще 76 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Еще 76 детей-сирот вывезены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в РФ, расположенных в Московской области. В настоящее время четыре региона России должны принять их в составе семейных групп", - написал Гайдай.

По его словам, всего еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой "ЛНР", готовятся к "передаче под опеку" в российские семьи.

"Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди ежедневно растущего мужского населения вместе с количеством погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР" россиянам безразлично - понимают, что на Луганщине они временно", - добавил Гайдай.

Напомним, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, по состоянию на 4 сентября, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей.

Детальнее о том, зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации - читайте в материале РБК-Украина.

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