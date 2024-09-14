Росіяни вивели кораблі з портів окупованого Криму, - АТЕШ

Під час спостереження агенти встановили, що бухти майже порожні, більшість кораблів покинули кримські порти і лише зрідка з'являються у місцевих водах.

Водночас, зазначають партизани, ворог посилив берегову охорону військовими катерами, що ведуть цілодобове патрулювання, активно відстежуючи можливу появу в прибережних водах безекіпажних катерів.

"Замість систем ППО на кораблях, активно розгортаються мобільні РЛС для захисту по всьому півострову, які також розкриваються нашими агентами", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)