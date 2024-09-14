Росіяни вивели кораблі з портів окупованого Криму, - АТЕШ

Українські партизани провели розвідку узбережжя і бухт у тимчасово окупованому Севастополі. Результати показали, що більшість ворожих кораблів покинули порти Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Під час спостереження агенти встановили, що бухти майже порожні, більшість кораблів покинули кримські порти і лише зрідка з'являються у місцевих водах.
Водночас, зазначають партизани, ворог посилив берегову охорону військовими катерами, що ведуть цілодобове патрулювання, активно відстежуючи можливу появу в прибережних водах безекіпажних катерів.
"Замість систем ППО на кораблях, активно розгортаються мобільні РЛС для захисту по всьому півострову, які також розкриваються нашими агентами", - йдеться у повідомленні.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Днями партизани встановили місцерозташування системи ППО загарбників, що прикривають північну частину півострова.
В ніч на 10 вересня росіяни піднімали у повітря авіацію з аеродрому Саки через атаку українських дронів.
Також агенти "АТЕШ" провели нову розвідку військової бази РФ біля Севастополя.
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