Россияне вывели корабли из портов оккупированного Крыма, - АТЕШ

Украинские партизаны провели разведку побережья и бухт во временно оккупированном Севастополе. Результаты показали, что большинство вражеских кораблей покинули порты Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Во время наблюдения агенты установили, что бухты почти пусты, большинство кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах.

В то же время, отмечают партизаны, враг усилил береговую охрану военными катерами, которые ведут круглосуточное патрулирование, активно отслеживая возможное появление в прибрежных водах безэкипажных катеров.

"Вместо систем ПВО на кораблях, активно разворачиваются мобильные РЛС для защиты по всему полуострову, которые также раскрываются нашими агентами", - говорится в сообщении.

Фото: партизанское движение «АТЕШ» (t.me/atesh_ua)