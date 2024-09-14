Россияне вывели корабли из портов оккупированного Крыма, - АТЕШ
Украинские партизаны провели разведку побережья и бухт во временно оккупированном Севастополе. Результаты показали, что большинство вражеских кораблей покинули порты Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Во время наблюдения агенты установили, что бухты почти пусты, большинство кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах.
В то же время, отмечают партизаны, враг усилил береговую охрану военными катерами, которые ведут круглосуточное патрулирование, активно отслеживая возможное появление в прибрежных водах безэкипажных катеров.
"Вместо систем ПВО на кораблях, активно разворачиваются мобильные РЛС для защиты по всему полуострову, которые также раскрываются нашими агентами", - говорится в сообщении.
Фото: партизанское движение «АТЕШ» (t.me/atesh_ua)
Активность партизан в оккупированном Крыму
На днях партизаны установили месторасположение системы ПВО захватчиков, прикрывающих северную часть полуострова.
В ночь на 10 сентября россияне поднимали в воздух авиацию с аэродрома Саки из-за атаки украинских дронов.
Также агенты "АТЕШ" провели новую разведку военной базы РФ вблизи Севастополя.
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