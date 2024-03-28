Росіяни вивели підводний ракетоносій у Чорне море після тижневої паузи

Російські окупанти вивели в Чорне море підводний човен, який може нести ракети "Калібр". Це сталося після тижневої паузи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.
"Після тижневої паузи ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - сказано у повідомленні Сил оборони півдня.
Військові уточнюють, що рівень ракетної небезпеки дуже високий. Тому українців закликають бути уважними до повітряних тривог, оперативно проходити в укриття і не нехтувати власною безпекою.
Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили ракетні удари по Україні. Зокрема, протягом минулого тижня було кілька масованих обстрілів.
Для ударів ворог застосовував різні ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед". Зокрема, по Україні намагалися вдарити балістикою.
Наприклад, у понеділок, 25 березня, росіяни використали для удару по Києву гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон", які запустили з території тимчасово окупованого Криму.
Детально про характеристики "Циркона" і як росіяни його запускають - у матеріалі РБК-Україна.
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