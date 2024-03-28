Росіяни вивели підводний ракетоносій у Чорне море після тижневої паузи

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили ракетні удари по Україні. Зокрема, протягом минулого тижня було кілька масованих обстрілів.

Для ударів ворог застосовував різні ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед". Зокрема, по Україні намагалися вдарити балістикою.

Наприклад, у понеділок, 25 березня, росіяни використали для удару по Києву гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон", які запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Детально про характеристики "Циркона" і як росіяни його запускають - у матеріалі РБК-Україна.

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