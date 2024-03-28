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Россияне вывели подводный ракетоноситель в Черное море после недельной паузы

Иллюстративное фото: в Черном море заметили подлодку россиян, которая может нести ракеты (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вывели в Черное море подлодку, которая может нести ракеты "Калибр". Это произошло после недельной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"После недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр", - сказано в сообщении Сил обороны юга. 

Военные уточняют, что уровень ракетной опасности очень высокий. Поэтому украинцев призывают быть внимательными к воздушным тревогам, оперативно проходить в укрытия и не пренебрегать собственной безопасностью. 

Ракетные удары россиян

Напомним, последнее время российские оккупанты усилили ракетные удары по Украине. В частности, в течение прошлой недели были несколько массированных обстрелов.

Для ударов враг применял различные ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед". В частности, по Украине пытались ударить баллистикой.

К примеру, в понедельник, 25 марта, россияне использовали для удара по Киеву гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", которые запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Детально о характеристиках "Циркона" и как россияне его запускают - в материале РБК-Украина.

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