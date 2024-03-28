Россияне вывели подводный ракетоноситель в Черное море после недельной паузы

Ракетные удары россиян

Напомним, последнее время российские оккупанты усилили ракетные удары по Украине. В частности, в течение прошлой недели были несколько массированных обстрелов.

Для ударов враг применял различные ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед". В частности, по Украине пытались ударить баллистикой.

К примеру, в понедельник, 25 марта, россияне использовали для удара по Киеву гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", которые запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Детально о характеристиках "Циркона" и как россияне его запускают - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.