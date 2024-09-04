Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море

Згідно з останнім зведенням Генштабу, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках фронту залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Також окупанти минулої доби активно атакували на Лиманському напрямку.

3 вересня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що у військового командування є рішення щодо зміцнення позицій українських військ на Покровському напрямку.

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