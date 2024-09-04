Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море

Согласно последнеq сводке Генштаба, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях фронта остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Также оккупанты минувших суток активно атаковали на Лиманском направлении.

3 сентября президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что у военного командования есть решение по укреплению позиций украинских войск на Покровском направлении.

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