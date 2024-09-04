Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море

Станом на 6:00 4 вересня в акваторії Чорного моря перебуває один російський носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

В Середземному морі - 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Згідно з останнім зведенням Генштабу, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках фронту залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Також окупанти минулої доби активно атакували на Лиманському напрямку.

3 вересня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що у військового командування є рішення щодо зміцнення позицій українських військ на Покровському напрямку.

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