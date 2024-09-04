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Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море

Среда 04 сентября 2024 07:30
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Россияне вывели носитель "Калибров" в Черное море Фото: ракеты "Калибр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на 6.00 4 сентября в акватории Черного моря находится один российский носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

В Черном море находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море - 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Россияне вывели носитель &quot;Калибров&quot; в Черное море

Согласно последнеq сводке Генштаба, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях фронта остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Также оккупанты минувших суток активно атаковали на Лиманском направлении.

3 сентября президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что у военного командования есть решение по укреплению позиций украинских войск на Покровском направлении.

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