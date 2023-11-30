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Росіяни вивели в море фрегат "Адмірал Макаров": який сумарний залп "Калібрів"

Четвер 30 листопада 2023 00:33
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Росіяни вивели в море фрегат "Адмірал Макаров": який сумарний залп "Калібрів" Фото: росіяни вивели у море фрегат "Адмірал Макаров" (kchf.ru)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", збільшивши кількість ракетоносіїв "Калібрів" до трьох одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Ворог знову посилив присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі: до двох підводних човнів додався фрегат "Адмірал Макаров", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Повідомляється, що сумарно два підводні човни та ракетний фрегат можуть випустити до 16 крилатих ракет типу "Калібр" за умови, що у всіх пускових установках завантажені ракети.

ОКР "Калібр" - це сімейство російських крилатих ракет, які призначені для знищення наземних цілей. Як правило, з носіями є надводні та підводні кораблі.

Що передувало

Нагадаємо, раніше, незважаючи на сильний шторм, війська РФ вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", носій ракет типу "Калібр".

Вже вранці у вівторок, 28 листопада, загарбники також вивели два підводні човни , які здатні нести такі ракети. Того ж дня окупанти через шторм у Чорному морі зменшили кількість ракетоносіїв, виведених на бойове чергування. В акваторії залишалися два підводні човни, споряджених 8 "Калібрами".

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