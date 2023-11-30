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Россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров": какой суммарный залп "Калибров"

Четверг 30 ноября 2023 00:33
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Россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров": какой суммарный залп "Калибров" Фото: россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров" (kchf.ru)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", увеличив количество ракетоносителей "Калибров" до трех единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Враг вновь усилил присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море: к двум подлодкам добавился фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Сообщается, что суммарно две подводные лодки и ракетный фрегат могут выпустить до 16 крылатых ракет типа "Калибр" при условии, что во всех пусковых установках загружены ракеты.

ОКР "Калибр" – это семейство российских крылатых ракет, которые предназначены для уничтожения наземных целей. Как правило, из носителями являются надводные и подводные корабли.

Что предшествовало

Напомним, ранее, несмотря на сильный шторм, войска РФ вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", носитель ракет типа "Калибр".

Уже утром во вторник, 28 ноября, захватчики также вывела две подлодки, которые способны нести такие ракеты. В тот же день оккупанты из-за шторма в Черном море уменьшили количество ракетоносителей, выведенных на боевое дежурство. В акватории оставались две подлодки, снаряженных 8 "Калибрами".

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