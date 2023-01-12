Окупанти тримають у трьох морях понад 10 кораблів: чи є там ракети
Російська армія вивела в акваторії трьох морів 12 бойових кораблів. Серед них є носії крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.
Так, у Чорному морі ворог тримає два бойові кораблі, ще стільки ж знаходяться в Азовському морі. Однак на їхньому борту немає крилатих ракет.
Тим часом в акваторії Середземного моря знаходяться 9 ворожих кораблів, у тому числі 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.
Нагадаємо, раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що у Чорному морі посилюється шторм до 4-5 балів, що ускладнює рух російських кораблів.
Однак окупанти продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати.
Також українські військові повідомляли, що штормова погода у Чорному морі не дає вивести російським військам свої кораблі з ракетами.
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