Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії: скільки на них "Калібрів"

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів. Серед них чотири ракетоносії. Один з ворожих носіїв - підводний.

Максимальний залп ворожих кораблів може становити 25 крилатих ракет типу "Калібр".

"Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки. Отже, рівень ракетної загрози залишається високим. Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте зосереджені і відповідальні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили 25 ворожих безпілотників різних типів, серед них 18 дронів-камікадзе. Також ЗСУ знищили три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

В ніч на 14 травня росіяни вдарили по Тернополю, внаслідок атаки є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.