Россияне вывели в Черное море ракетоносители: сколько на них "Калибров"

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 10 кораблей. Среди них четыре ракетоносителя. Один из вражеских носителей - подводный.

Максимальный залп вражеских кораблей может составлять 25 крылатых ракет типа "Калибр".

"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки. Следовательно, уровень ракетной угрозы остается высоким. Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте сосредоточены и ответственны", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью силы ПВО сбили 25 вражеских беспилотников разных типов, среди них 18 дронов-камикадзе. Также ВСУ уничтожили три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

В ночь на 14 мая россияне ударили по Тернополю, в результате атаки разрушения.

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