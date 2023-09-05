Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Адмірал Ессен": скільки на ньому "Калібрів"

"В Чорне море на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про фрегат "Адмірал Ессен", на якому можуть бути споряджені 8 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим", - додали у Силах оборони півдня.

Скільки залишається ракет у РФ

Як розповів РБК-Україна представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Ними окупанти найчастіше атакують різні регіони України.

Також він зазначив, що у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими російські військові атакували Україну в ніч проти 15 серпня, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.