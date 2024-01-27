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Росіяни вивели у Чорне море носії ракет "Калібр": у ВМС розповіли подробиці

Субота 27 січня 2024 07:55
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Росіяни вивели у Чорне море носії ракет "Калібр": у ВМС розповіли подробиці Фото: Росія вивела у Чорне море носії ракет "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові вивели у Чорне море 6 кораблів, зокрема 4 носії крилатих ракет. Загальний залп сягає 22 ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських сил ЗС України.

"У Чорному морі 6 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 22 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Ситуація на фронті й обстріли

Впродовж останньої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог посилив атаки на Куп'янському напрямку й обстріляв ракетами низку міст у Донецькій та Херсонській областях.

Крім того, Росія атакувала Україну ударними дронами "Шахед". Сили ППО знищили всі цілі.

Ввечері, 26 січня російські загарбники запустили по території нашої країни ударні безпілотники типу "Шахед".

У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу, а в Кропивницькому пролунали вибухи.

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