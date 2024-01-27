Россияне вывели в Черное море носители ракет "Калибр": ВМС рассказали подробности
Российские военные вывели в Черное море 6 кораблей, в том числе 4 носителя крылатых ракет. Общий залп достигает 22 ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских сил ВС Украины.
"В Черном море 6 вражеских кораблей среди которых 4 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 22 ракет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
Ситуация на фронте и обстрелы
За последние сутки на фронте произошли 98 боевых столкновений. Враг усилил атаки на Купянском направлении и обстрелял ракетами ряд городов в Донецкой и Херсонской областях.
Кроме того, Россия атаковала Украину дронами "Шахед". Силы ПВО уничтожили все цели.
Вечером, 26 января российские захватчики запустили по территории нашей страны ударные беспилотники типа "Шахед".
В некоторых регионах объявили воздушную тревогу, а в Кропивницком прогремели взрывы.
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