Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

У Чорному морі перебувають кілька носів крилатих ракет "Калібр", що здатні одночасно випустити близько 30 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що у Чорному морі перебувають чотири ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 28 ракет;
При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 3 російських кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 26 серпня російські військові запустили в напрямку України десятки ударних дронів типу "Шахед".
На підступах до Києва сили ППО збили 10 безпілотників. За даними моніторингових пабліків, у даний момент в повітряному просторі країни фіксуються близько 80 ворожих дронів. Працюють сили ППО.
Крім того, агресор підняв у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки підлітають до пускових рубежів у районі Каспійського моря.
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