Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Масштабный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 26 августа российские военные запустили в направлении Украины десятки ударных дронов типа "Шахед".

На подступах к Киеву силы ПВО сбили 10 беспилотников. По данным мониторинговых пабликов, в данный момент в воздушном пространстве страны фиксируются около 80 вражеских дронов. Работают силы ПВО.

Кроме того, агрессор поднял в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Самолеты подлетают к пусковым рубежам в районе Каспийского моря.

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