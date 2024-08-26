RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Фото: армия РФ вывела в Черное море корабли с ракетами "Калибр" (скриншот с YuoTube)
Автор: Валерий Савицкий

В Черном море находятся несколько носов крылатых ракет "Калибр", которые способны одновременно выпустить около 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что в Черном море находятся четыре вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 28 ракет;

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 12 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отмечается в сообщении.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 26 августа российские военные запустили в направлении Украины десятки ударных дронов типа "Шахед".

На подступах к Киеву силы ПВО сбили 10 беспилотников. По данным мониторинговых пабликов, в данный момент в воздушном пространстве страны фиксируются около 80 вражеских дронов. Работают силы ПВО.

Кроме того, агрессор поднял в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Самолеты подлетают к пусковым рубежам в районе Каспийского моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины