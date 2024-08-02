UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет

Фото: Росія вивела у Чорне море носії крилатих ракет "Калібр" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 2 серпня росіяни вивели у Чорне море два російських корабля, здатних запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначені два кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр", можливий загальний залп до 8 ракет.

Водночас, в Азовському морі вороже корабельне угруповання відсутнє.

У Середземному морі фіксуються два ворожих кораблі. З них один є носієм ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС повідомили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що військові готуються до комбінованого обстрілу з боку РФ, чого давно не траплялося.

Наприкінці липня Росія одночасно вивела в море три підводних човни, оснащених крилатими ракетами.

Крім того, агресор сконцентрувався на підводних човнах замість надводних суден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное мореВМС УкраїниВійна Росії проти України