Росіяни вивели в Чорне море кілька носіїв "Калібрів": який можливий залп ракет

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці були зафіксовані 3 кораблі РФ - носії крилатих ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських сил ЗСУ.

У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку 9 травня в Чорному морі були помічені 4 кораблі противника, 3 з яких є носіями "Калібрів" загальним залпом до 14 ракет.

Між тим в Азовському морі російські кораблі не спостерігаються.

Крім того, в Середземному морі фіксують 3 кораблі РФ, з яких 1 є ракетоносієм загальним залпом до 8 "Калібрів".

Також у ВМС України повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 4 судна, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.