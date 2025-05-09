Росіяни вивели в Чорне море кілька носіїв "Калібрів": який можливий залп ракет
В акваторії Чорного моря сьогодні вранці були зафіксовані 3 кораблі РФ - носії крилатих ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських сил ЗСУ.
У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку 9 травня в Чорному морі були помічені 4 кораблі противника, 3 з яких є носіями "Калібрів" загальним залпом до 14 ракет.
Між тим в Азовському морі російські кораблі не спостерігаються.
Крім того, в Середземному морі фіксують 3 кораблі РФ, з яких 1 є ракетоносієм загальним залпом до 8 "Калібрів".
Також у ВМС України повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
- до Азовського моря - 4 судна, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня під час масованої комбінованої атаки РФ випустила по Україні 215 повітряних цілей, серед яких було 12 "Калібрів". Тоді сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 48 ракет (серед них - 6 "Калібрів") та 64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Додамо, у січні у партизанському русі "АТЕШ" розповіли, що росармія відновлює стару базу підводних човнів в окупованому Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.