Россияне вывели в Черное море несколько носителей "Калибров": какой возможен залп ракет

В акватории Черного моря сегодня утром были зафиксированы 3 корабля РФ - носители крылатых ракет типа "Калибр", которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских сил ВСУ.

В военном ведомстве проинформировали, что по состоянию на шесть утра 9 мая в Черном море были замечены 4 корабля противника, 3 из которых являются носителями "Калибров" общим залпом до 14 ракет.

Между тем в Азовском море российские корабли не наблюдаются.

Кроме того, в Средиземном море фиксируют 3 корабля РФ, из которых 1 является ракетоносителем общим залпом до 8 "Калибров".

Также в ВМС Украины сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 5 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 4 судна, из них 2 продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.