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Росіяни виробляють артилерійські боєприпаси на Тульському збройовому заводі, - АТЕШ

Фото: Тульський збройовий завод (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

На Тульському збройовому заводі росіяни виробляють артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними агентів "АТЕШ", російське командування переобладнує виробничі цехи на Тульському збройовому заводі для виробництва артилерійських боєприпасів. 

"Цехи заводу працюють 24/7 у три зміни, виробляючи до 7 тисяч боєприпасів на місяць. Однак вони не найкращої якості, трохи кращі за північнокорейські. Поспіх і невиконання заходів безпеки вже призвело до кількох нещасних випадків", - розповіли партизани.

 

Фото: Тульський збройовий завод (t.me/atesh_ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що партизани провели розвідку російського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Ставропольському краї.

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