Росіяни виробляють артилерійські боєприпаси на Тульському збройовому заводі, - АТЕШ

На Тульському збройовому заводі росіяни виробляють артилерійські боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
За даними агентів "АТЕШ", російське командування переобладнує виробничі цехи на Тульському збройовому заводі для виробництва артилерійських боєприпасів.
"Цехи заводу працюють 24/7 у три зміни, виробляючи до 7 тисяч боєприпасів на місяць. Однак вони не найкращої якості, трохи кращі за північнокорейські. Поспіх і невиконання заходів безпеки вже призвело до кількох нещасних випадків", - розповіли партизани.
Фото: Тульський збройовий завод (t.me/atesh_ua)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що партизани провели розвідку російського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Ставропольському краї.
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