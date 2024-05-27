Россияне производят артиллерийские боеприпасы на Тульском оружейном заводе, - АТЕШ

На Тульском оружейном заводе россияне производят артиллерийские боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
По данным агентов АТЕШ, российское командование переоборудовает производственные цеха на Тульском оружейном заводе для производства артиллерийских боеприпасов.
"Цехи завода работают 24/7 в три смены, производя до 7 тысяч боеприпасов в месяц. Однако они не лучшего качества, чуть лучше северокорейских. Спешка и невыполнение мер безопасности уже привело к нескольким несчастным случаям", - рассказали партизаны.
Фото: Тульский оружейный завод (t.me/atesh_ua)
Напомним, ранее мы сообщали, что партизаны провели разведку российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ставропольском крае.
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