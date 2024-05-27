Росіяни виробляють артилерійські боєприпаси на Тульському збройовому заводі, - АТЕШ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними агентів "АТЕШ", російське командування переобладнує виробничі цехи на Тульському збройовому заводі для виробництва артилерійських боєприпасів.

"Цехи заводу працюють 24/7 у три зміни, виробляючи до 7 тисяч боєприпасів на місяць. Однак вони не найкращої якості, трохи кращі за північнокорейські. Поспіх і невиконання заходів безпеки вже призвело до кількох нещасних випадків", - розповіли партизани.

Фото: Тульський збройовий завод (t.me/atesh_ua)